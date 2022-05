சூறாவளிக் காற்றில் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன.

By DIN | Published On : 03rd May 2022 01:11 AM | Last Updated : 03rd May 2022 01:11 AM