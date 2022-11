பவானிசாகரில் தியாகி ஈஸ்வரனுக்கு சிலை, அரங்கம்: ரூ.2.60 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு: ஆட்சியா் தகவல்

By DIN | Published On : 30th November 2022 12:02 AM | Last Updated : 30th November 2022 12:02 AM | அ+அ அ- |