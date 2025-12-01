குரங்கு கடித்தாலும் ரேபீஸ் நோய் தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும்: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்
குரங்கு கடித்தாலும் ரேபீஸ் நோய் தடுப்பூசி செலுத்திக் கெள்ள வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
இது குறித்து தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ரேபீஸ் நோய் என்பது வைரஸினால் மனித நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதிக்கும் ஓா் உயிா்க்கொல்லி நோய். இந்த வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட மிருகங்கள் கடிப்பதன் மூலமாகவோ, அவற்றின் எச்சில் வழியாகவோ மனிதா்களுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கும் இந்த நோய் பரவுகிறது. இந்தியாவில் பெரும்பாலும் நாய்களின் மூலமாகவே மனிதா்களுக்கு ரேபீஸ் பரவுகிறது. மேலும் பூனை, குரங்குகள் மற்றும் வன விலங்குகள் மூலமாகவும் பரவ வாய்ப்புள்ளது.
ரேபீஸ் நோய் பாதிப்பு இருந்தால் சாந்தமாக இருக்கும் நாய் திடீரென ஆக்ரோஷமாக மாறலாம் அல்லது அமைதியான நாய் தாக்குதல் குணம் கொள்ளலாம். நாய் வழக்கத்துக்கு மாறாக மிகவும் அமைதியற்று அல்லது பதற்றமாக இருக்கலாம். வாயிலிருந்து அதிகப்படியாக எச்சில் வடிந்துகொண்டிருக்கும். தண்ணீா் குடிக்க முயற்சிக்கும்போது விழுங்கும் தசைகளில் தசைப் பிடிப்பு ஏற்படும். தொண்டை அல்லது உடல் முழுவதும் நடுக்கம் ஏற்படலாம்.
ஒருவரை செல்லப் பிராணிகள் அல்லது வன விலங்குகள் கடித்து விட்டாலோ, நகத்தினால் கீறி விட்டாலோ அதனுடைய எச்சில் பட்டாலோ உடனடியாக, கடிபட்ட இடத்தை 15 நிமிஷங்கள் நீா் மற்றும் சோப்பு நுரையினைக் கொண்டு கழுவ வேண்டும். அழுத்தி தேய்க்கக் கூடாது. கட்டு கட்டவோ, எருகம்பால் விடுவது அல்லது மந்திரிப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது. உடனடியாக, அரசு மருத்துவமனை அல்லது அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை அணுகி இலவசமாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளலாம்.
தடுப்பூசியை சரியான கால இடைவெளியில் எடுத்துக் கொள்வதால் 100 சதவீதம் ரேபீஸ் நோயிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளலாம். தவறும்பட்சத்தில் ரேபீஸ் நோய் தாக்கி மரணம் நிகழ வாய்ப்புள்ளது.
கடித்த அன்று முதல் தடுப்பூசியும், 3- ஆவது நாள் இரண்டாவது தடுப்பூசியும், 7 -ஆவது நாள் மூன்றாவது தடுப்பூசியும், 28 -ஆவது நாள் நான்காவது தடுப்பூசியும் கட்டாயம் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
செல்லப்பிராணிகள், குரங்குகள் மற்றும் இதர வன விலங்குகள் கடித்தால் காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக அருகில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்று ரேபீஸ் தடுப்பூசிகளை 24 மணி நேரமும் இலவசமாக செலுத்திக் கொள்ளலாம்.
வீட்டில் வளா்க்கப்படும் நாய், பூனை போன்ற செல்லப் பிராணிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகள் மூலம் இலவசமாக ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளலாம். பொதுமக்கள் விழிப்புணா்வுடன் செயல்பட்டு ரேபீஸ் நோயிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.