பெருந்துறையில் ரூ.2.62 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்

பெருந்துறை வேளாண்மைப் பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.இரண்டு கோடியே 62 லட்சத்துக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

பெருந்துறை சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் மூவாயிரத்து 186 மூட்டைகளில், ஒரு லட்சத்து 44 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா்.

இதில், முதல் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 158.49-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ. 197.99-க்கும் விற்பனையானது. இரண்டாம் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக ரூ. 33.99-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.209.89-க்கும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ.இரண்டு கோடியே 62 லட்சத்துக்கு கொப்பரை வா்த்தகம் நடைபெற்றது.

