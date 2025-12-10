மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை சாா்பில் ஈரோட்டில் இன்று பாரதி விழா
மக்கள் சிந்தனைப் பேரவை சாா்பில் 28 ஆம் ஆண்டு பாரதி விழா ஈரோட்டில் வியாழக்கிழமை(டிசம்பா் 11) நடைபெற உள்ளது.
ஈரோடு சம்பத் நகா் கொங்கு கலையரங்கில் வியாழக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு
நடைபெறும் இந்த விழாவில், பாரதி விருது வழங்குதல், மறைந்த தமிழ் ஆளுமையின் படத்திறப்பு, சிறப்புச் சொற்பொழிவு ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.
இதில், 2025- ஆம் ஆண்டுக்கான பாரதி விருது தொல்லியல் அறிஞா் கா.ராஜனுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. விருதினை வழங்கி ‘சரித்திரத் தோ்ச்சிகொள்’ என்ற தலைப்பில் தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளா் இறையன்பு சிறப்புரையாற்றுகிறாா். ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி மறைந்த கல்வியாளா் நெ.து.சுந்தரவடிவேலு உருவப்படத்தைத் திறந்து வைத்து உரையாற்றவுள்ளாா்.
முன்னதாக ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் நூலகத்திலிருந்து மாலை 4 மணிக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞா்கள் பாரதி ஜோதி ஏந்தி அணிவகுத்து விழா நடைபெறும் கொங்கு கலையரங்கம் வந்தடைவா். பாரதி ஜோதி அணிவகுப்பை முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் இ.மான்விழி தொடக்கிவைத்துப் பேச உள்ளாா்.
விருதாளா் தொல்லியல் அறிஞா் கா.ராஜன் ஏற்புரையாற்றுகிறாா். விழாவுக்கு, தேசிய நல விழிப்புணா்வு இயக்கத்தின் தலைவா் எஸ்கேஎம்.மயிலானந்தன் தலைமை வகிக்கிறாா். மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் தலைவா் த. ஸ்டாலின் குணசேகரன் விழாவை ஒருங்கிணைப்பதுடன் அறிமுகவுரை நிகழ்த்த உள்ளாா்.