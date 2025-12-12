மாவட்டத்தில் எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் 100% கணினியில் பதிவேற்றம்: ஆட்சியா்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் பூா்த்தி செய்து திருப்பி தரப்படும் எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் 100 சதவீதம் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை கூறியதாவது:
ஈரோடு மாவட்டத்தில் பழைய கணக்கெடுப்பின்படி 19.97 லட்சம் வாக்காளா்கள் உள்ளனா். அவா்கள் அனைவருக்கும் எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டன. அதில் திருப்பித் தரப்பட்ட படிவங்கள் அனைத்தும் கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 1.68 லட்சம் வாக்காளா்கள் குடிபெயா்ந்தவா்களாக தெரியவருகிறது. அவா்கள் சம்பந்தமாகவும் சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அதிகாரிகளுக்கு படிவங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. அவா்கள் அந்த வீடுகளுக்கு சென்று விசாரித்து ஏற்கெனவே அப்பகுதியில் வீட்டில் குடியிருந்தவா்களின் நிலை குறித்து ஆராய்வா்.
அவா்கள் வேறு இடத்தில் இருந்தால் தொடா்பு கொண்டு வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்க நடவடிக்கை எடுப்பா். அல்லது அந்த வீட்டில் புதிதாக குடி இருப்பவா்கள் வேறு இடத்தில் இருந்து வந்திருந்தால் அவா்கள் வாக்காளா் பட்டியல் இடம்பெற நடவடிக்கை எடுப்பா். வரும் 19-ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது.
அதில் ஏற்கெனவே எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் கொடுத்து பெயா் இடம் பெறாதவா்களின் வீடுகளுக்கு சென்று படிவம் எண் 6 வழங்கப்படும். ஏற்கெனவே தோ்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டு இருந்த 12 ஆவணங்களில் ஏதாவது ஒன்றை வைத்து அவா்கள் படிவத்தை பூா்த்தி செய்து தந்தால் அவா்கள் பெயரும் வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்கப்படும். தற்போது 2002- இல் எடுக்கப்பட்ட எஸ்ஐஆா் கணக்கெடுப்பின்படி இருந்தவா்கள் பெயா்கள், அவா்கள் குடும்பத்தைச் சோ்ந்த பெயா்கள் அனைத்தும் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெறுகின்றன.
அதன்படி மாவட்டத்தில் உள்ள 70 சதவீதம் வாக்காளா்கள் புதிய வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெறுவா். விடுபட்டவா்களுக்கு படிவம் 6 வழங்கி சோ்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அதன்படி மொத்தம் சுமாா் மூன்று லட்சம் வாக்காளா்களுக்கு படிவம் எண் 6 வழங்கப்படும்.
கிராமப் பகுதியை பொருத்தவரை 2002 எஸ்ஐஆா் கணக்கெடுப்பின்போது இருந்த பெயா்கள் பல அப்படியே உள்ளன. நகரப் பகுதிகளில்தான் பலா் இடம் மாறி உள்ளனா். ஈரோடு மாவட்டத்தில் 2,222 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. தற்போது புதிய வாக்காளா்கள் கணக்கெடுப்புப் பணி முடிவடைந்துள்ளதால் சில இடங்களில் வாக்காளா்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகும். சில இடங்களில் குறையும். அதை ஒழுங்குப்படுத்தி 256 புதிய வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்க பரிசீலனை செய்யப்படுகிறது.
முதல் கட்டமாக ஏற்கெனவே உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபாா்க்கும் பணி நடைபெறுகிறது. இதற்காக பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பொறியாளா்கள் 7 போ் வந்துள்ளனா். 100 முதல் 150 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஒரு நாளைக்கு சரிபாா்ப்பா். அதில் ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட கடந்த தோ்தலின் பதிவுகளை நீக்கி அந்த மின்னணு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை சரிபாா்ப்பாா்கள். இப்பணி பொங்கலுக்குள் நிறைவடையும். பழுதடைந்த இயந்திரங்கள் திருப்பி அளிக்கப்படும் என்றாா்.