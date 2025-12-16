ஈரோடு
மஞ்சள் ஏலத்துக்கு டிச.19-இல் விடுமுறை
ஈரோடு: ஆஞ்சனேயா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு டிசம்பா் 19-ஆம் தேதி மஞ்சள் ஏலத்துக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக ஈரோடு மஞ்சள் வணிகா்கள் மற்றும் கிடங்கு உரிமையாளா்கள் சங்கச் செயலா் சத்தியமூா்த்தி கூறும்போது, ஈரோடு, பெருந்துறை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்கள், ஈரோடு, கோபி கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்கள் என 4 இடங்களில் திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை மஞ்சள் ஏல விற்பனை நடைபெறும். இந்நிலையில் ஆஞ்சனேயா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வரும் 19-ஆம் தேதி ஒரு நாள் மஞ்சள் வா்த்தகத்துக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது. அதன்படி ஈரோடு நகரின் அனைத்து மஞ்சள் ஏலங்களிலும் வணிகா்கள் கலந்துகொள்ளமாட்டாா்கள். வரும் 22-ஆம் தேதி வழக்கம்போல மஞ்சள் ஏல விற்பனை நடைபெறும் என்றாா்.