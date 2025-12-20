காமதேனு கல்லூரியில் நாடக கல்வியியல் பயிற்சிப் பட்டறை
காமதேனு கல்வியியல் கல்லூரியில் நாடக கல்வியியல் முறை குறித்த பயிற்சிப் பட்டறை நடைபெற்றது.
கல்லூரியின் உள்தர உறுதி குழு சாா்பில் பி.எட். மாணவா்களுக்காக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிய இந்தப் பயிற்சி பட்டறை சனிக்கிழமை நிறைவடைந்தது.
இதில், கல்லூரித் தாளாளா் ஆா்.பெருமாள்சாமி தலைமை வகித்தாா். நிழல் நாடக மைய இயக்குநரும், நடிகருமான எம்.சண்முகராஜ் பங்கேற்று நாடக கலை மூலம் கற்பித்தலை வகுப்பறைகளில் எவ்வாறு உயிா்ப்புடன் மற்றும் பயனுள்ளதாக மாற்ற முடியும் என்பது குறித்து பயிற்சி அளித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, நாடக விளையாட்டுகள், தனி நடிப்பு, கதை சொல்லுதல் போன்ற செயல்பாடுகள் குறித்து மாணவ ஆசிரியா்களுக்கு விளக்கப்பட்டன.
முன்னதாக, நாடகம் கற்பித்தல் தொடா்பாக நிழல் நாடக மையம் மற்றும் காமதேனு கல்வியியல் கல்லூரி இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில், கல்லூரியின் இணைச் செயலாளா் மலா் செல்வி, காமதேனு கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வா் ராம்பிரபு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.