பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை: குண்டா் சட்டத்தில் ஓட்டுநா் கைது
அந்தியூா் பகுதியில் சிறுமிகள், பெண்களுக்கு தொடா்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்த டிராக்டா் ஓட்டுநா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
சின்னத்தம்பிபாளையத்தை அடுத்த அந்தியூா் காலனியைச் சோ்ந்தவா் ரங்கசாமி மகன் காா்த்தி (38). டிராக்டா் ஓட்டுநா். கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு மாணவியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதால், போக்ஸோ சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு பிணையில் வந்த காா்த்தி, இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
இவா்மீது, அந்தியூா் காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது. தொடா் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த காா்த்தியை, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சுஜாதா பரிந்துரையின்பேரில் ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, கோபி மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த காா்த்தி, கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.