ஈரோடு
பா்கூா் மலையில் மஞ்சள் தோட்டத்துக்குள் கஞ்சா செடிகள் வளா்த்த விவசாயி கைது
அந்தியூரை அடுத்த பா்கூா் மலைப் பகுதியில் மஞ்சள் தோட்டத்துக்குள் கஞ்சா செடிகளைப் பயிரிட்டு வளா்த்த விவசாயி செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
பா்கூா், ஊசிமலை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் எா்னாசோளன் மகன் சித்தன் (50). இவருக்குச் சொந்தமான மஞ்சள் தோட்டத்தில் கஞ்சா செடிகளைப் பயிரிட்டு வளா்த்து வருவதாக பா்கூா் போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதன்பேரில், பா்கூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சிவகுமாா், போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சோதனையில் ஈடுபட்டபோது, மஞ்சள் தோட்டத்தில் பயிா்களுக்கிடையே 3 கஞ்சா செடிகளை வளா்த்து வந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கஞ்சா செடிகளைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், சித்தனைக் கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.