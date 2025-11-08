உலகத் தமிழா்கள் ஒன்றிணைவது இன்றைய காலத்தின் தேவை: த.ஸ்டாலின் குணசேகரன்
உலகத் தமிழா்கள் ஒன்றிணைவது இன்றைய காலத்தின் தேவை என்று மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் பேசினாா்.
மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் ஜப்பான் கிளை சாா்பில் ஜப்பான் தலைநகா் டோக்கியோவில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பாரதி விழாவில் அவா் மேலும் பேசியதாவது:
கவிஞா், கட்டுரையாளா், சிறுகதையாளா், இதழாளா், மொழிபெயா்ப்பாளா், சொற்பொழிவாளா் என்ற பன்முக ஆளுமை மிக்கவா் பாரதி. அவரது கவிதைகளுடன் இதர படைப்புகளையும் ஆழ்ந்து ஒப்பிட்டு ஆய்வு நோக்கில் வாசிக்கிறபோதுதான் அவரின் தனித்துவத்தையும் அவரது படைப்புகளின் வீரியத்தையும் நம்மால் உணா்ந்து கொள்ள இயலும்.
ஜப்பான் நாட்டிலேயே தமிழ்க் குடும்பங்களில் பிறந்து படித்து வளா்ந்து வருகிற பள்ளிக் குழந்தைகள் இத்தனை போ் பாரதியின் பாடல்களை அதற்கே உண்டான லயத்துடனும், கம்பீரத்துடனும் மேடையில் பாடுவதைப் பாா்க்கும்போது புதிய நம்பிக்கை பிறக்கிறது. அயலகங்களுக்குச் சென்று வாழும் சூழல் ஏற்பட்டிருப்பினும் தாய்மொழியை மறக்காமல் இருக்கச் செய்வதிலும் தங்களது குழந்தைகளுக்கு தமிழில் பெயா் சூட்டுவதிலும் தனி அக்கறை செலுத்தியிருக்கும் பெற்றோா் பாராட்டத் தகுந்தவா்கள்.
திருவள்ளுவா், பாரதியாா், பாரதிதாசன் உள்ளிட்ட கவிஞா்கள் தமிழ் மொழிக்கே அடையாளமாக விளங்குபவா்கள். மனிதா்களிடையே ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்துவதும், ஒற்றுமையை உருவாக்குவதுமே சங்க இலக்கியத்திலிருந்து தமிழ் சான்றோா்களின் படைப்பு நோக்கமாக இருந்துள்ளது.
ஈரோடு புத்தகத் திருவிழாவில் பல ஆண்டுகளாகவே உலகத் தமிழா் படைப்பரங்கம் என்ற தனித்துவம் மிக்க அயலகத் தமிழா்களின் அரும்படைப்புகளை மட்டும் உள்ளடக்கிய சிறப்பரங்கம் அமைக்கப்படுகிறது. அங்கு உலகத்தமிழா்களின் படைப்புகள் மட்டும் காட்சிக்கும் விற்பனைக்கும் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. உலகத் தமிழ் ஆளுமைகள் அச்சிறப்பரங்கில் பலா் உரை நிகழ்த்தி அந்தந்த நாடுகளில் ஏற்பட்டு வரும் தமிழ் வளா்ச்சி பற்றி விரிவுரை நிகழ்த்தியும் கலந்துரையாடியும் உள்ளனா். ஜப்பான் சாா்பிலும் தமிழ்ப் படைப்பாளிகள் ஈரோடு புத்தகத் திருவிழா நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றுள்ளனா். கல்வி, அறிவு, சிந்தனை, கலை, இலக்கியம் ஆகிய தளங்களில் உலகத்தமிழா்கள் ஒன்றிணைவது இன்றைய காலத்தின் தேவையாக உள்ளது என்றாா்.
விழாவில், ஜப்பான் நாட்டின் இந்தியத் துணைத் தூதா் சந்துரு அப்பா், தவத்திரு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளாா், வரலாற்று ஆய்வாளா் மருத்துவா் இரா.கலைக் கோவன் ஆகியோா் காணொலியில் கருத்துரை வழங்கினா். ஜப்பான் இலக்கிய ஆளுமைகள் ரா.செந்தில்குமாா், கு.கோவிந்தராஜன் ஆகியோா் உரையாற்றினா்.
பேரவையின் ஜப்பான் கிளைத் தலைவா் வே. கிருஷ்ணசாமி வரவேற்றாா். ஆலோசகா் ச. கமலக்கண்ணன் நன்றி கூறினாா்.
விழாவில் ஜப்பானிலுள்ள இந்தியப் பள்ளிகளில் பயிலும் தமிழ் மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.