ஓடும் ரயிலில் ஏற முயன்று தவறி விழுந்த பயணியை காப்பாற்றிய ரயில் நிலைய துணை மேலாளா்
ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் ஓடும் ரயிலில் ஏற முயன்று தவறி விழுந்த பயணியை காப்பாற்றிய ரயில் நிலைய துணை மேலாளரை பயணிகள் மற்றும் ரயில்வே போலீஸாா் பாராட்டினா்.
கேரள மாநிலம், எா்ணாகுளத்தில் இருந்து கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு வரை இயக்கப்படும் இன்டா்சிட்டி ரயில் (எண்- 12678) வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 2.25 மணிக்கு நடைமேடை எண் 1-இல் வந்து நின்றது.
பின்னா் ரயில் ஈரோட்டில் இருந்து பிற்பகல் 2.27 மணிக்குப் புறப்பட்டு மெதுவாக நகரத் தொடங்கியது. அப்போது ஆண் பயணி ஒருவா் ஓடி வந்து ரயிலில் ஏற முற்பட்டாா். அந்த நேரத்தில் ரயில் வேகமெடுத்ததால், அவரால் ஏற முடியாமல் கால் இடறி, ரயில் படிக்கட்டில் இருந்து நடைமேடை இடையே சிக்கி சில அடி தூரம் தொங்கியபடி சென்றாா்.
இதைப் பாா்த்த பயணிகள் கூச்சல்போடவே சப்தம்கேட்டு அங்கிருந்த ரயில் நிலைய துணை மேலாளா் காா்த்திகேயன் துரிதமாக செயல்பட்டு பயணியைப் பிடித்து இழுத்து நடைமேடையில் தள்ளி உயிரைக் காப்பாற்றினாா். தொடா்ந்து அங்கு வந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீஸாா் பயணியை அசுவாசப்படுத்தி ஓடும் ரயிலில் ஏறக் கூடாது என அறிவுறுத்தினா்.
இந்த சம்பவம் ரயில் நிலையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளில் பதிவானது. பயணியின் உயிரைக் காப்பாற்றிய ரயில் நிலைய துணை மேலாளா் காா்த்திகேயனை பயணிகளும், ரயில்வே அதிகாரிகளும், போலீஸாரும் பாராட்டினா்.