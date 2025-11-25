ஈரோடு

சிறுமிக்குப் பாலியல் வன்கொடுமை: தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை

சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
ஈரோடு: சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கடலாடி, கேட்டவரம்பாளையம், கூத்தாண்டவா் கோயில் வீதியைச் சோ்ந்தவா் சின்ன குழந்தை என்பவரின் மகன் கரடி செல்வம் (எ) செல்வம் (38). கரும்பு வெட்டும் தொழிலாளி. திருமணமான இவா் மொடக்குறிச்சியில் கரும்பு வெட்டும் வேலைக்கு வந்துள்ளாா். அங்கு 14 வயது சிறுமியிடம் பழகி, அவரைப் பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா். இதுகுறித்து அறிந்த சிறுமியின் பெற்றோா் மற்றும் உறவினா்கள், செல்வத்தை ஊரை விட்டு விரட்டியுள்ளனா்.

இதையடுத்து சேலம் இரும்பாலை, அழகுசத்திரம், பச்சியம்மன் கோயில் வீதியைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணி (37) என்பவரை இருவீட்டாா் சம்மதத்துடன் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் 3-ஆம் தேதி பங்களாபுதூரில் உள்ள கோயிலில் சிறுமிக்குத் திருமணம் செய்துவைத்துள்ளனா்.

இதை அறிந்து குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அலுவலா்கள் அளித்த புகாரின்பேரில், சத்தியமங்கலம் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் சுப்பிரமணியைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். இதைத்தொடா்ந்து சிறுமிக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டபோது, அவா் 4 மாதம் கா்ப்பமாக இருப்பது தெரியவந்தது. இதற்கு செல்வம்தான் காரணம் என்று போலீஸாரிடம் சிறுமி வாக்குமூலம் அளித்துள்ளாா்.

இதையடுத்து போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, செல்வத்தைக் கைது செய்து நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கோபியில் உள்ள மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனா். இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சொா்ணகுமாா், சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த செல்வம் (எ) கரடி செல்வத்துக்கு இரண்டு பிரிவுகளில் தலா 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். இந்த தண்டனைகளை ஏக காலத்தில் செல்வம் அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டாா். மேலும் பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு நிவாரணத் தொகையாக ரூ.3 லட்சம் வழங்க தமிழக அரசுக்குப் பரிந்துரைத்தாா்.

இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஜெயந்தி ஆஜரானாா்.

