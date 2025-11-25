ஈரோடு
வெப்பிலி விற்பனைக் கூடத்தில் ரூ.23 ஆயிரத்துக்கு தேங்காய்கள் ஏலம்
சென்னிமலையை அடுத்த வெப்பிலி துணை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை தேங்காய் ஏலம் நடைபெற்றது.
இந்த ஏலத்தில் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் 1,533 தேங்காய்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஒரு கிலோ ரூ.45-க்கும், அதிகபட்ச விலையாக ரூ.55-க்கும் ஏலம் போனது. மொத்தம் 469 கிலோ எடை கொண்ட தேங்காய்கள், ரூ.23 ஆயிரத்து 601-க்கு விற்பனையானது.