ஈரோடு மாவட்டத்தில் மிதமான மழை
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை இரவு பரவலாக மிதமான மழை பெய்தது.
தமிழ்நாட்டில் 11 மாவட்டங்களில் கன மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை அதிகாலையிலேயே ஈரோடு நகரில் லேசான மழை பெய்தது. வானம் இருள் சூழ்ந்து காணப்பட்ட நிலையில், சிறிது நேர இடைவெளிக்குப் பின்னா் மீண்டும் காலை 8.30 மணியளவில் லேசாக மழை பெய்யத் தொடங்கியது. இரவில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்தது.
செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் குண்டேரிப்பள்ளம் அணைப் பகுதியில் 18.20 மில்லி மீட்டா் மழைப் பதிவானது.
மழை அளவு (மில்லி மீட்டரில்):
கொடுமுடி - 14.80, அம்மாபேட்டை - 10.20, வரட்டுப்பள்ளம் அணை - 8.20, மொடக்குறிச்சி - 6.20, எலந்தக்குட்டை மேடு - 5.40, சத்தியமங்கலம் - 5, கவுந்தப்பாடி - 4.60, சென்னிமலை - 3.40, கொடிவேரி அணை - 3.20, கோபி - 3.20, பவானி - 3, நம்பியூா் - 2, பவானிசாகா் அணை - 1.40.