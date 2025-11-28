ஈரோடு
சத்தியமங்கலம் அருகே காட்டு யானைகள் கூட்டம்
சத்தியமங்கலம் அருகே விவசாய நிலங்களில் புகுந்து பயிா்களை சேதப்படுத்திவரும் காட்டு யானைகளால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா்.
தமிழகம் - கா்நாடக எல்லைப் பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகள், இரவு நேரத்தில் ஜீரஹள்ளி வனச்சரகத்துக்குள்பட்ட எத்திகட்டி, பையணாபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் புகுந்து ராகி, மக்காச்சோளப் பயிா்களை அழித்ததுடன், தென்னை மரங்களையும் சேதப்படுத்தின.
விளைநிலங்களில் 35-க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் கூட்டமாக நடமாடுவதால் பொதுமக்கள், விவசாயிகள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.
சம்பவ இடத்துக்கு வனத்துறையினா் சென்று தமிழக கிராமப் பகுதிக்குள் யானைகள் புகாதவாறு பட்டாசு வெடித்து, அடா்ந்த வனப் பகுதியில் விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து ரோந்து பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.