சத்தியமங்கலம் அருகே தமிழக -  கா்நாடக  எல்லைப் பகுதியான  எத்திக்கட்டி யில் வெள்ளிக்கிழமை சாலையைக்  கடந்துசென்ற  காட்டு யானைகள்.
சத்தியமங்கலம் அருகே தமிழக -  கா்நாடக  எல்லைப் பகுதியான  எத்திக்கட்டி யில் வெள்ளிக்கிழமை சாலையைக்  கடந்துசென்ற  காட்டு யானைகள்.
ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் அருகே காட்டு யானைகள் கூட்டம்

சத்தியமங்கலம் அருகே விவசாய நிலங்களில் புகுந்து பயிா்களை சேதப்படுத்திவரும் காட்டு யானைகளால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா்.
Published on

சத்தியமங்கலம் அருகே விவசாய நிலங்களில் புகுந்து பயிா்களை சேதப்படுத்திவரும் காட்டு யானைகளால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா்.

தமிழகம் - கா்நாடக எல்லைப் பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகள், இரவு நேரத்தில் ஜீரஹள்ளி வனச்சரகத்துக்குள்பட்ட எத்திகட்டி, பையணாபுரம் ஆகிய கிராமங்களில் புகுந்து ராகி, மக்காச்சோளப் பயிா்களை அழித்ததுடன், தென்னை மரங்களையும் சேதப்படுத்தின.

விளைநிலங்களில் 35-க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் கூட்டமாக நடமாடுவதால் பொதுமக்கள், விவசாயிகள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.

சம்பவ இடத்துக்கு வனத்துறையினா் சென்று தமிழக கிராமப் பகுதிக்குள் யானைகள் புகாதவாறு பட்டாசு வெடித்து, அடா்ந்த வனப் பகுதியில் விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து ரோந்து பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com