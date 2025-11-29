கிராம உதவியாளா் பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தோ்வில் 772 போ் பங்கேற்பு
ஈரோடு வட்டத்தில் காலியாக உள்ள கிராம உதவியாளா் பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தோ்வை 772 போ் எழுதினா்.
ஈரோடு வட்ட அளவில் காலியாக உள்ள 9 கிராம உதவியாளா் பணியிடங்களுக்கு இணைய வழியில் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. இந்த விண்ணப்பங்கள் ஈரோடு வட்டாட்சியா் மூலமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
இதைத்தொடா்ந்து மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் மற்றும் முன்னாள் படைவீரா் நல அலுவலகம் மூலமாக பெறப்பட்ட பட்டியலில் ஏற்கப்பட்ட 1,104 விண்ணப்பதாரா்களுக்கு 2 மையங்களில் தமிழ் வாசித்தல் மற்றும் எழுத்துத் தோ்வு நடைபெற்றது.
இந்தத் தோ்வை 3 மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்பட 772 போ் எழுதினா். 332 போ் தோ்வு எழுத வரவில்லை. தோ்வு மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின்போது வருவாய் கோட்டாட்சியா் சிந்துஜா, ஈரோடு வட்டாட்சியா் முத்துகிருஷ்ணன், மண்டலத் துணை வட்டாட்சியா் விஜயகுமாா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.