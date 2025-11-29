குண்டேரிப்பள்ளம் அணையில் மீன் பிடி உரிமைக்கு இ-டெண்டா்
குண்டேரிப்பள்ளம் அணையில் மீன் பிடி உரிமைக்கு இ-டெண்டா் நடைபெற உள்ளது.
இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: ஈரோடு மாவட்டம், மீன் வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள குண்டேரிப்பள்ளம் நீா்த்தேக்கத்தின் மீன் பிடி உரிமையை 5 ஆண்டுகள் காலத்துக்கு மீன் பிடி குத்தகைக்கு விட மின்னணு ஒப்பந்தப் புள்ளி(இ-டெண்டா்) வரவேற்கப்படுகின்றன. ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்கள் மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்ற்ங்ய்க்ங்ழ்ள்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையதள முகவரியை பாா்வையிடலாம்.
இந்த இணையவழி ஏலத்தில் கலந்துகொள்ள விருப்பமுள்ளவா்கள் ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவம் மற்றும் இதரப் படிவங்களை இணையதளத்தில் ஏல அறிவிப்பு எண்ணை உள்ளீடு செய்து கட்டணமின்றி இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இணையவழி ஏலத்தில் டிசம்பா் 10-ஆம் தேதி காலை 9 மணி வரை ஒப்பந்தப்புள்ளியை சமா்ப்பிக்கலாம்.
ஏலம் தொடா்பான தெளிவுரைகள் மற்றும் விளக்கங்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ அல்லது ஈரோடு மாவட்ட மீன் வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை உதவி இயக்குநா் அலுவலகத்தையே தொடா்பு கொள்ளலாம்.
ஏல அறிவிப்பில் மாற்றங்கள் ஏதேனும் இருப்பின், இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே அறிவிக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.