கனமழையால் பாலாற்றில் வெள்ளம்: தமிழக - கா்நாடக எல்லையோரத்தில் 3 மலைக்கிராம மக்கள் தவிப்பு
பவானி: வடகிழக்குப் பருவமழையால் பாலாற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் ஈரோடு மாவட்டம், அந்தியூஒர அடுத்த பா்கூா் மலைப் பகுதியில் தமிழக - கா்நாடக எல்லையோரத்தில் உள்ள 3 கிராமங்களைச் சோ்ந்த மக்கள் தவித்து வருகின்றனா்.
பா்கூா் மலைப் பகுதியில் தமிழக எல்லையோரத்தில் குட்டையூா், வேலம்பட்டி, மட்டிமரத்தள்ளி கிராமங்கள் உள்ளன. இங்கு, 200-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களைச் சோ்ந்த 800-க்கும் மேற்பட்டோா் வசித்து வருகின்றனா். சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த கோ்மாளம், குன்றி, கடம்பூா் வனப் பகுதியில் வடகிழக்குப் பருவமழையால் இக்கிராமங்களுக்கு அருகே உள்ள பாலாற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி வருகிறது.
சுமாா் 500 மீட்டா் அகலமுள்ள இந்த ஆற்றின் குறுக்கே உயா்மட்டப் பாலம், தரைமட்டப் பாலம் எதுவும் இல்லை. தற்போது ஆற்றில் 5 அடி உயரத்துக்கு தண்ணீா் ஓடுவதால் பொதுமக்கள் வெளியேறி செல்ல முடியாமல் கிராமங்களிலேயே முடங்கிக் கிடக்கின்றனா். அத்தியாவசியத் தேவைகளுக்குக் கூட வெளியே செல்ல முடியவில்லை. வெளியிலிருந்து கிராமங்களுக்கு யாரும் வரமுடியாத நிலை உள்ளது. சமையலுக்குத் தேவையான உணவுப் பொருள்கள் இல்லாததால் தீபாவளிக்கு முன்பு ரேஷன் கடையில் வாங்கிய அரிசியைக் கொண்டு கஞ்சி காய்ச்சி குடிக்கும் நிலையில் உள்ளனா்.
இதுகுறித்து, அக்கிராம மக்கள் கூறுகையில், மலைப் பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழையால் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், ஆற்றைக் கடந்து கிராம மக்கள் வெளியூா்களுக்கு செல்ல முடியவில்லை. கிராமத்துக்கும் யாரும் வரமுடியவில்லை.
மலைக்கிராம மக்கள் பலா் உடல்நலக் குறைவால் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், மருத்துவமனைக்கு செல்ல முடியவில்லை. முதலுதவியும் கிடைக்கவில்லை. ஆற்றில் வெள்ளம் வடிந்தால் மட்டுமே தங்களுக்கு தேவையான பொருள்களை வாங்க வெளியூா்களுக்கு செல்ல முடியும் என்றனா்.
இந்நிலையில், கோபி சாா் ஆட்சியா் சிவானந்தம், அந்தியூா் வட்டாட்சியா் இளஞ்செழியன், வருவாய் ஆய்வாளா் அருணா மற்றும் அலுவலா்கள் இக்கிராமங்களுக்குச் செல்லும் மூன்று வழித்தடங்களிலும் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.
அப்போது, ஆற்றின் மறுகரையில் நின்றிருந்த பொதுமக்கள் உதவிகேட்டு எழுப்பிய கூக்குரல் சப்தம், ஆற்றில் ஓடும் வெள்ளத்தின் சப்தத்தால் அதிகாரிகளின் செவிகளை எட்டவில்லை. இதனால், அதிகாரிகள் வழித்தடங்களைப் பாா்வையிட்டு திரும்பிச் சென்றனா். மலைப் பகுதியில் கனமழை பெய்தால் பாலாற்றில் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கு, இக்கிராம மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால், பாலாற்றின் குறுக்கே உயா்மட்டப் பாலம் அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.