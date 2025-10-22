கோபியில் நாளை கல்விக் கடன் முகாம்
ஈரோடு: கோபி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் சிறப்புக் கல்விக் கடன் முகாம் வரும் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபா் 24) நடைபெற உள்ளது.
இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
ஈரோடு மாவட்ட நிா்வாகம், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மற்றும் அனைத்து வங்கிகள் சாா்பில் சிறப்புக் கல்விக் கடன் முகாம் கோபி கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் வரும் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
கல்லூரியில் சேரும் மாணவ, மாணவிகளுக்கும் ஏற்கெனவே கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கும் பொருளாதாரம் ஒரு தடையாக இருக்கக் கூடாது என்பதால் வங்கிகள் மூலம் கல்விக் கடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மாணவ, மாணவிகள் உயா்கல்வியை தொடா்வதற்கும், கல்விக் கடன்களை எளிதில் பெறுவதற்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாணவா்களின் விண்ணப்பங்களை உடனடியாக பரிசீலித்து கல்விக் கடன்களை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். மாணவ, மாணவிகள் தங்களது பெற்றோா் மற்றும் அனைத்து சான்றுகளுடன் முகாமில் பங்கேற்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.