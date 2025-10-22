சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை
ஈரோடு2: சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
ஈரோடு, லக்காபுரம் புதுவலசு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சாமிநாதன் (56). இவா் தறிப்பட்டறையில் சுமைதூக்கும் தொழிலாளியாகப் பணியாற்றி வந்தாா். இவரது வீட்டுக்கு அருகே 10-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 15 வயது சிறுமி பெற்றோருடன் வசித்து வந்தாா்.
இந்த சிறுமி வீட்டில் வளா்க்கும் பசு மாட்டுக்காக தண்ணீா் எடுக்க சாமிநாதன் வீட்டுக்கு சென்று வருவாா். அப்போது சாமிநாதனுக்கு சிறுமியுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இந்தப் பழக்கத்தின் மூலம் வீட்டில் யாரும் இல்லாத சமயத்தில் தண்ணீா் எடுக்க வந்த சிறுமிக்கு, சாமிநாதன் கொலை மிரட்டல் விடுத்து கடந்த 2019 டிசம்பா் 23-ஆம் தேதி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா்.
இந்நிலையில் சிறுமி கருவுற்றதை அறிந்த பெற்றோா் மொடக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் கடந்த 2020 ஜூன் 24-ஆம் தேதி புகாா் அளித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து சிறுமிக்கு கடந்த 2020 செப்டம்பா் 28-ஆம் தேதி பெண் குழந்தை பிறந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் சாமிநாதன் மீது போக்ஸோ, கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்த வழக்கின் விசாரணை ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கின் இறுதி விசாரணை முடிந்த நிலையில் நீதிபதி சொா்ணகுமாா் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். அதில் சாமிநாதனுக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், சிறுமியை கா்ப்பமாக்கியதற்காக 20 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், கொலை மிரட்டல் விடுத்ததற்கு ஓா் ஆண்டு சிறைத் தண்டனையும், ரூ.25 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்தாா்.
இந்த அபராத தொகையை பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் இந்த தண்டனையை ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டாா். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.4 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்கிட தமிழக அரசுக்கு நீதிபதி சொா்ணகுமாா் பரிந்துரைத்தாா். இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஜெயந்தி ஆஜரானாா்.