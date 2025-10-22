தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்த காட்டாற்று வெள்ளம்: தலமலை-தாளவாடி இடையே போக்குவரத்து துண்டிப்பு
சத்தியமங்கலம்: தாளவாடி மலைப் பகுதியில் புதன்கிழமை பெய்த பலத்த மழை காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி காட்டாற்று வெள்ளம் சென்றதால் தலமலை-தாளவாடி கிராமங்களுக்கு இடையே போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது. மேலும் பாதுகாப்பு கருதி அரசுப் பேருந்து சேவையும் ரத்து செய்யப்பட்டது.
தமிழக- கா்நாடக எல்லையான சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம், தாளவாடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. தாளவாடி சிக்கள்ளி வனப் பகுதியில் புதன்கிழமை பெய்த பலத்த மழை காரணமாக வனப் பகுதி வழியாக செல்லும் ஓடை, பள்ளங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
இதனால், பல்வேறு ஓடைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய வெள்ளம் ஒன்றாக சோ்ந்து காட்டாற்று வெள்ளமாக உருவெடுத்து சிக்கள்ளி தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்து சென்றது. நீரின் வேகம் காரணமாகவும் மரம், செடி, கொடிகள் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாலும் அவ்வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் பாதுகாப்பு கருதி நிறுத்தப்பட்டன. மேலும் தரைப்பாலம் மூழ்கியதால் தலமலை மற்றும் தாளவாடி இடையே போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது.
தரைப்பாலம் வெள்ளநீரில் மூழ்கியதால் சாலையின் இருபுறங்களிலும் மக்கள் காத்து நின்றனா். விவசாயிகள் விவசாயப் பொருள்கள், பால் மற்றும் காய்கறிகளை சந்தைக்கு கொண்டுச் செல்ல முடியாமல் தவித்தனா். பாதுகாப்பு கருதி கிராமங்களுக்கு இடையே இயக்கப்படும் அரசுப் பேருந்து சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது. மலை கிராமங்கள் வழியாக செல்லும் காட்டாறுகளின் குறுக்கே உயா்மட்ட பாலம் கட்டித் தர வேண்டும் என்பது மலைகிராம மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது.