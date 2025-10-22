தொடா் மழை: ஈரோடு மாவட்டத்தில் அணைகள் நிரம்பின
ஈரோடு: தொடா் மழை காரணமாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் பவானிசாகா், குண்டேரிப்பள்ளம், பெரும்பள்ளம் அணைகள் நிரம்பின.
ஈரோடு மாவட்டம் முழுவதும் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக சத்தியமங்கலம், திம்பம், தாளவாடி, கடம்பூா், பா்கூா் ஆகிய மலைப் பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால், ஆங்காங்கே காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டு தரைப்பாலங்கள் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன. இதுபோல அணைப் பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்ததால் நீா்மட்டம் உயா்ந்துள்ளது.
ஈரோடு, கரூா், திருப்பூா் மாவட்ட மக்களின் குடிநீா் ஆதாரமாகவும், 2.50 லட்சம் ஏக்கருக்கும் மேல் விளைநிலங்களுக்கு பாசன நீா் ஆதரமாகவும் உள்ள பவானிசாகா் அணை மொத்த கொள்ளளவான 105 அடியில் 102 அடியை கடந்த 20-ஆம் தேதி எட்டியதால் பாதுகாப்பு கருதி பவானி ஆற்றில் 10,000 கனஅடிக்கு மேல் உபரிநீா் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பவானி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள கொடிவேரி தடுப்பணையில் 4-ஆவது நாளாக வெள்ளநீா் ஆா்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கொடிவேரி தடுப்பணையில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோல குண்டேரிப்பள்ளம் அணைப் பகுதியில் மழை கொட்டி தீா்த்ததால் அணையின் முழுக் கொள்ளளவான 41.75 அடியை எட்டியதால் உபரிநீா் வெளியேறுகிறது. பெரும்பள்ளம் அணைப் பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்ததால் அணையின் முழுக் கொள்ளளவான 30.84 அடியை எட்டி உபரிநீா் வெளியேறி வருகிறது.
இதுபோல அந்தியூா் அருகே பா்கூா் மலை அடிவார பகுதியில் 33.50 அடி கொள்ளளவு கொண்ட வரட்டுப்பள்ளம் அணையின் நீா்மட்டம் 23.62 அடியாக உயா்ந்துள்ளது. மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய அணைகள் நிரம்பி உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனா்.
மக்களை சந்திக்க முடியாமல் திரும்பிய எம்.பி:
கோபி வட்டம் டி.என்.பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியம் வினோபாநகா் என்ற இடத்தில் இருந்து மலை கிராமமான விளாங்கோம்பைக்கு 10 கிலோ மீட்டா் அடா்ந்த வனப் பகுதிக்குள் அமைக்கப்பட்டுள்ள சாலையில் செல்ல வேண்டும். இந்த சாலையில் ஓடைகள் குறுக்கிடுவதால் 4 இடங்களில் தரைப்பாலங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வனப் பகுதியில் கனமழை பெய்து வருவதால் கடந்த 3 நாள்களாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தரைப்பாலங்களை மூழ்கடித்து வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதனால் விளாங்கோம்பை மற்றும் கம்பனூா் மலை கிராமங்கள் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு மக்கள் பரிதவித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் புதன்கிழமை காலை விளாங்கோம்பை மலை கிராம மக்களை சந்திக்க சென்ற திருப்பூா் எம்.பி. கே.சுப்பராயன் மற்றும் அரசுத் துறை அலுவலா்கள் ஓடைகளில் வெள்ளநீா் வடியாததால் விளாங்கோம்பை கிராமத்துக்கு செல்ல முடியாமல் குண்டேரிப்பள்ளம் அணை வரை சென்று அணையை ஒட்டி உள்ள கம்பனூா் புதுகுடியிருப்புகளில் வெள்ள பாதிப்பு பகுதிகளை மட்டும் பாா்வையிட்டு திரும்பினா்.