தீபாவளி நாளில் மது விற்பனை அதிகரிப்பது வழக்கமானதுதான்: அமைச்சா் முத்துசாமி
அரசு மது விற்பனையை ஊக்குவிக்கவில்லை, தீபாவளி நாளில் மதுவிற்பனை அதிகரிப்பது வழக்கமானதுதான் என வீட்டு வசதி, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி தெரிவித்தாா்.
மூங்கில் விழிப்புணா்வு மற்றும் பசுமை முயற்சி கருத்தரங்கு ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து அமைச்சா் சு.முத்துசாமி பேசியதாவது: தற்போது மூங்கில் விவசாய பயிராக மாற்றப்பட்டுள்ளது. மூங்கில் பயிா் நீா்நிலைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும், நிலத்தின் கரைகளைப் பலப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. பீமா முள்ளில்லா மூங்கில் பயிரை ஒருமுறை நடவு செய்தால், தொடா்ந்து பலமுறை அறுவடை செய்யலாம். மற்ற பணப் பயிா்களைபோல இயற்கை சீற்றங்களால் பாதிக்காது. 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் மகசூல் கொடுக்க கூடியது என்றாா்.
முன்னதாக மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட ஆடைகள், கணினி கீபோா்டு, கைவினைப் பொருள்களை பாா்வையிட்டு அதன் பயன்பாடுகள் குறித்து அமைச்சா் கேட்டறிந்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் 85 வளா்ச்சித் திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டன. தற்போது முதல்வா் மற்றும் துணை முதல்வரிடம் மேலும் 16 திட்டங்களுக்கான ஒப்புதல் கோரப்பட்டுள்ளது.
இதில் அந்தியூா் பகுதியில் உள்ள குளம் குட்டைகளுக்கு மேட்டூா் அணை உபரிநீரை கொண்டு நிரப்பும் திட்டம், அந்தியூா் பகுதியில் ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்ட நிபந்தனை பட்டாக்களை நீக்கி தரும் திட்டம் போன்றவை முக்கியமாகும். தற்போதைய மழையால் சத்தியமங்கலம், டி.என்.பாளையம் பகுதிகளில் 5 தரைப்பாலங்கள் மழை நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன. அவற்றை சரி செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
தீபாவளி நாள் அன்றும், அதற்கு முன் தினமும் தமிழகத்தில் சுமாா் ரூ.750 கோடிக்கு மது விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று சில கட்சிகள் விமா்சனம் செய்கின்றன. அரசு எந்த விதத்திலும் மது விற்பனையை ஊக்குவிக்கவில்லை. தீபாவளி நாளில் மது விற்பனை அதிகரிப்பது வழக்கமானதுதான். சாதாரண நாள்களில் மது விற்பனை கூடினால்தான் ஆச்சரியப்பட வேண்டும்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படிதான் ஒரு மதுபுட்டிக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுகிறது. காலி மதுபுட்டியை திருப்பித் தந்தால் ரூ.10 திருப்பித் தரப்படுகிறது. கூடுதலாக வசூலிக்கும் பத்து ரூபாய்க்கு பில் தரப்படுகிறது. இந்த கூடுதல் தொகை முழுவதும் கணக்கில் கொண்டுவரப்படுகிறது. ஆனால், சிலா் இதை தவறாகப் புரிந்துகொண்டு பேசுகின்றனா். முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் நவம்பா் 27-இல் கோபியில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் கலந்து கொள்கிறாா் என்றாா்.
நிகழ்வில் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி, ஈரோடு மக்களவை கே.இ.பிரகாஷ், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் வி.சி.சந்திரகுமாா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எஸ்.சாந்தகுமாா் உள்ளிடடோா் பங்கேற்றனா்.