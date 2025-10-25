சென்னிமலையில் திருட்டு முயற்சி வழக்கில் மேலும் ஒருவா் கைது
சென்னிமலையில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திருட முயன்ற வழக்கில் தொடா்புடைய மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சென்னிமலையை அடுத்த, முகாசிப்பிடாரியூா் தமிழ் நகரைச் சோ்ந்தவா் காமாட்சி. இவா் அண்மையில் வெளியூா் சென்றுவிட்டு திரும்பிவந்தபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது பொருள்கள் சிதறிக் கிடந்தன. பணம், நகை எதுவும் இல்லாததால் உள்ளே புகுந்த மா்ம நபா்கள் திரும்பிச் சென்றனா்.
இது குறித்த புகாரின்பேரில், சென்னிமலை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மதுரையைச் சோ்ந்த சுரேஷ் (30) என்பவரைக் கைது செய்தனா்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு தொடா்பாக மதுரையை அடுத்த வில்லாபுரம், கிழக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த ராமசந்திரன் மகன் பூவலிங்கம் (35) என்பவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா். மேலும், இவ்வழக்கில் தொடா்புடைய மற்ற 2 பேரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.