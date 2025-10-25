பா்கூா் வனத்தில் குரங்குகளுக்கு உணவளித்த இளைஞருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்

ஈரோடு
அந்தியூரை அடுத்த பா்கூா் மலைப் பாதையில் குரங்குகளுக்கு உணவளித்து, அதை விடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்த இளைஞருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
அந்தியூா் வனச் சரகம், வரட்டுப்பள்ளம் அணை பீட், வளைவு பகுதியில் சாலையோரம் இருந்த குரங்குகளுக்கு உணவு வழங்கி, அதனை புகைப்படம் மற்றும் விடியோ எடுத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது.
இதுகுறித்த தகவலின்பேரில் அந்தியூா் வனத் துறை அலுவலா்கள் விசாரணை மேற்கொண்டதில், அந்தியூரை அடுத்த தம்மங்கரட்டைச் சோ்ந்த ராஜமாணிக்கம் மகன் ஜெயசந்திரன் (25) இச்செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
வன உயிரினமான குரங்குகளுக்கு உணவளித்தது குற்றம் என்பதால் ஜெயசந்திரனுக்கு வனத் துறை சாா்பில் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.