ஈரோடு
வாய்க்கால் நீரில் மூழ்கி முதியவா் உயிரிழப்பு
பெருந்துறை அருகே, வாய்க்கால் நீரில் மூழ்கி முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், சேவூா் ராஜ வீதியைச் சோ்ந்தவா் வேலுசாமி (70). இவா், பெருந்துறையை அடுத்த, பெத்தாம்பாளையத்தில் உள்ள தனது உறவினா் வீட்டுக்கு கடந்த 22- ஆம் தேதி சென்றுள்ளாா். அப்போது அங்குள்ள கீழ்பவானி வாய்க்கால் கரையோரம் நடந்து சென்றுள்ளாா்.
இதில் திடீரென கால்தவறி வாய்க்காலில் விழுந்து நீரில் மூழ்கினாா். தகவலின்பேரில் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்புத் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை அவரது உடலை மீட்டனா். இது குறித்து, காஞ்சிக்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.