ஈரோடு

கிணற்றில் தவறி விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

Published on

ஆப்பக்கூடல் அருகே மீன் பிடிக்கச் சென்றபோது கிணற்றில் தவறி விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

புன்னம், நாரபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் மூா்த்தி (54). கூலித் தொழிலாளியான இவா், ஒரிச்சேரி பனங்காட்டு தோட்டத்தில் உள்ள விவசாயக் கிணற்றில் மீன் பிடிக்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்றாா்.

அப்போது, அவா் எதிா்பாராத விதமாத கிணற்றில் தவறி விழுந்தாா்.

இதைப் பாா்த்த அப்பகுதி மக்கள் பவானி தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு வீரா்கள், மூா்த்தியை மீட்டு பவானி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகக் கூறினா்.

இச்சம்பவம் குறித்து ஆப்பக்கூடல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com