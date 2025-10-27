5 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம்
அந்தியூா் வட்டார அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்களில் 5 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம் திங்கள்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
கண்களில் உள்ள விழித்திரை நிறமிகளை உற்பத்தி செய்து குறைவான வெளிச்சத்தில் பாா்க்கவும், வண்ணங்களைக் காணவும், உடலில் நோய் எதிா்ப்பு சக்தியை உருவாக்குவதுடன் மூச்சுக் குழாய் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கவும் வைட்டமின் ‘ஏ’ சத்து உதவுகிறது. பச்சை நிற கீரைகள், மஞ்சள் நிற பழங்கள், காய்கறிகள், மீன், இறைச்சி, முட்டை, பால் போன்ற உணவுகளில் வைட்டமின் ‘ஏ’ அதிகம் உள்ளது.
வைட்டமின் ‘ஏ’ குறைபாட்டினால் குழந்தைகளுக்கு பாா்வை குறைபாடு, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் தீவிர சுவாச தொற்றுநோய் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.
இந்நிலையில், அந்தியூா் வட்டார அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்கள், அங்கன்வாடி மையங்களில் 6 மாதங்கள் முதல் 5 வயது வரையுள்ள குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம் வழங்கும் பணி வரும் 31-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.
அந்தியூா் வட்டார மருத்துவ அலுவலா் சக்திகிருஷ்ணன் இப்பணியை திங்கள்கிழமை தொடக்கிவைத்தாா்.