8.25 கிலோ நகை கையாடல்: கூட்டுறவு வங்கி மேலாளா் உள்பட 2 போ் கைது
ஈரோடு கூட்டுறவு நகர வங்கியில் இருந்து 8.25 கிலோ நகைகளைக் கையாடல் செய்த வழக்கில் வங்கியின் மேலாளா் மற்றும் நகை மதிப்பீட்டாளரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஈரோடு, முனிசிபல் காலனி பகுதியில் ஈரோடு நகர கூட்டுறவு வங்கி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த வங்கியில் வாடிக்கையாளா்கள் அடமானம் வைத்த நகைகள் கையாடல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக புகாா் எழுந்தது.
இதையடுத்து, வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநா் ஜெயந்தி தலைமையிலான அலுவலா்கள் அண்மையில் தணிக்கை செய்தனா். அப்போது, வாடிக்கையாளா்கள் அடமானம் வைத்த நகைகளில் 8.25 கிலோ நகைகள் கணக்கில் இல்லாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, அந்த வங்கியின் மேலாளா் உள்பட அனைத்து பணியாளா்களிடம் விசாரணை நடத்தினா். இதனிடையே, வங்கியின் நகை மதிப்பீட்டாளராக 15 ஆண்டுகளுக்கும்மேல் பணியாற்றி வந்த ஈரோடு, ரங்கம்பாளையம் இரணியன் வீதியைச் சோ்ந்த ரமேஷ்குமாா் (45) என்பவா் திடீரென மாயமானாா். தொடா்ந்து, நகை கையாடல் விவகாரம் தொடா்பாக ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் கூட்டுறவு வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநா் ஜெயந்தி புகாா் அளித்தாா். இதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
சம்பவம் நடந்த கூட்டுறவு நகர வங்கியில் ஈரோடு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அ.சுஜாதா நேரில் விசாரணை நடத்தினாா். இதனிடையே தலைமறைவான ரமேஷ்குமாரை தனிப் படை போலீஸாா் பிடித்து விசாரணை நடத்தினா். இதில், வங்கியின் மேலாளரான ஈரோடு, மூலப்பட்டறை, காந்தி நகரைச் சோ்ந்த கதிரவன் (55), அவரது நண்பரான செந்தில்குமாா் ஆகியோருடன் இணைந்து வாடிக்கையாளா்கள் அடமானம் வைத்த நகைகளைக் கையாடல் செய்ததை ரமேஷ்குமாா் ஒப்புக்கொண்டாா்.
இதையடுத்து, வங்கியின் மேலாளரான கதிரவனைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தியதில், வாடிக்கையாளா்கள் அடமானம் வைத்த 8.25 கிலோ நகைகளைக் கையாடல் செய்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, கதிரவன், ரமேஷ்குமாா் ஆகியோரை திங்கள்கிழமை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 8.25 கிலோ நகைகளையும் பறிமுதல் செய்தனா். இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள செந்தில்குமாரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.