ஈரோடு
பெருந்துறையில் ரூ.2.90 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்
பெருந்துறை வேளாண்மை பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் ரூ.2.90 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஏலத்துக்கு, பெருந்துறை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் 3,126 மூட்டைகளில், 1 லட்சத்து 41 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்திருந்தனா்.
இதில், முதல் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 212.99- க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.221.20- க்கும் விற்பனையானது. இரண்டாம் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக ரூ.33.33-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.217.49- க்கும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ. 2 கோடியே 90 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது.