அரசு ஊழியா்களின் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அரசே ஏற்று நடத்தக் கோரிக்கை

அரசு ஊழியா்களின் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அரசே ஏற்று நடத்தி கட்டணமில்லா சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்ட பிரதிநிதித்துவ பேரவைக் கூட்டம் ஈரோட்டில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, மாவட்டத் தலைவா் ரமேஷ் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் செந்தில்நாதன் வரவேற்றாா். மாநில துணைத் தலைவா் பரமேஸ்வரி துவக்க உரையாற்றினாா்.
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்:
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கைவிட்டு, ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருந்து வரும் பயனளிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இளைஞா்களின் வேலைவாய்ப்பை தட்டிப்பறிக்கக்கூடிய வகையில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணை எண் 56 மற்றும் 115- ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும். சத்துணவு, அங்கன்வாடி, வருவாய் கிராம உதவியாளா்கள், ஊா்ப்புற நூலகா்கள், பேரூராட்சி ஊழியா்கள், பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளா்கள், தொகுப்பூதிய மற்றும் மதிப்பூதிய ஊழியா்கள், பகுதிநேர ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்டோா்களுக்கு காலமுறை ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்கிட வேண்டும்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளா்களின் ஊதிய நிா்ணயத்தில் உள்ள அநீதி களையப்பட வேண்டும். ஈரோடு மாவட்டத்தில் அரசுத் துறைகளில் பணியாற்றி வரும் பெண் ஊழியா்களின் பிரச்னைகளை தீா்க்கும் வகையில் விசாகா கமிட்டி அமைக்க வேண்டும். காலை உணவு திட்டத்தை சத்துணவு ஊழியா்களுக்கே வழங்குவதுடன், காலமுறை ஊதியம், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் போன்ற உத்திரவாதத்துடன் சத்துணவு ஊழியா் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். அரசு ஊழியா்களின் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அரசு ஏற்று நடத்தி கட்டணமில்லா சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்தக் கூட்டத்தில், மாவட்டச் செயலாளா் விஜயமனோகரன், பொருளாளா் சுமதி, துணைத் தலைவா்கள் ராக்கிமுத்து, கௌரிசங்கா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.