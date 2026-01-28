ஈரோடு
புதிய ஆட்டோ நிறுத்தம் திறப்பு
பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அருகே கலைஞா் ஆட்டோ மற்றும் காா் ஓட்டுநா் உரிமையாளா்கள் நலச் சங்கம் சாா்பில், புதிய ஆட்டோ நிறுத்தம் திறப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
முன்னாள் அமைச்சரும், ஈரோடு மத்திய மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளருமான தோப்பு என்.டி.வெங்கடாச்சலம் திறந்துவைத்தாா்.
மாநிலங்களவை முன்னாள் உறுப்பினா் கோவிந்தராஜா், பெருந்துறை மேற்கு ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா் சோளி பிரகாஷ், கருமாண்டிசெல்லிபாளையம் நகரச் செயலாளா் அகரம் திருமூா்த்தி, பேரூராட்சி வாா்டு உறுப்பினா் கோகுல், ஆட்டோ ஓட்டுநா் சங்கத் தலைவா் திருப்பதி ராஜ், துணைத் தலைவா் கவின் பிரபாகரன், செயலாளா் செந்தில் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.