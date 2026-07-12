நாளைய மின்தடை: அம்மாபேட்டை

கோனேரிப்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 13) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய பவானி செயற்பொறியாளா் டி.சண்முகசுந்தரராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.
மின்விநியோகம் தடைபடும் பகுதிகள்: அம்மாபேட்டை, நெரிஞ்சிப்பேட்டை, சித்தாா், கேசரிமங்கலம், பூதப்பாடி, குட்டமுனியப்பன்கோயில், சிங்கம்பேட்டை, எஸ்.பி.கவுண்டனூா், கல்பாவி, காடப்பநல்லூா், சின்னப்பள்ளம், குறிச்சி, ஆனந்தம்பாளையம்.
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