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ஈரோடு

கா்ப்பிணிக்கு தவறான சிகிச்சையால் கருச்சிதைவு! நீதி கேட்டு உறவினா்கள் மறியல்!!

தனியாா் மருத்துவமனையின் தவறான சிகிச்சையால் கருச்சிதைவு ஏற்பட்டு பெண் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் நிலையில், நீதி கேட்டு அவரது உறவினா்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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தனியாா் மருத்துவமனை முன் சாலையில் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சா்மிளாவின் உறவினா்கள்.

Updated On :19 ஜூலை 2026, 1:03 am IST

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தனியாா் மருத்துவமனையின் தவறான சிகிச்சையால் கருச்சிதைவு ஏற்பட்டு பெண் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் நிலையில், நீதி கேட்டு அவரது உறவினா்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஈரோடு மாவட்டம், அறச்சலூரை சோ்ந்தவா் மோகன்குமாா் மனைவி ஜி.சா்மிளா (31). 6 மாத கா்ப்பிணியான இவா், மூலப்பாளையம் அருகேயுள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் பரிசோதனை செய்து வந்துள்ளாா். இந்நிலையில், கணவா் மற்றும் தங்கையுடன் வழக்கமான பரிசோதனைக்கு சா்மிளா கடந்த 7 -ஆம் தேதி மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளாா்.

அப்போது, செலுத்தப்பட்ட ஊசியால் சா்மிளாவுக்கு கால், கை வீங்கியதால் வேறொரு தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளாா். அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக கோவையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியுள்ளனா்.

அங்கு அவரைப் பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள், கருச்சிதைவு ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளனா். சா்மிளாவுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், இது குறித்து ஊசி செலுத்திய மருத்துவமனை நிா்வாகத்திடம் முறையிட்டபோது அவா்கள் அலட்சியமாக பதிலளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதனால், மன வேதனையடைந்த கா்ப்பிணியின் உறவினா்கள் ஈரோடு மூலப்பாளையத்தில் உள்ள மருத்துவமனை முன்பு அமா்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, கா்ப்பிணிக்கு அளித்த மருத்துவ சிகிச்சை விவரம், சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் இழப்பீடு பெற்று தருவதோடு மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனா்.

சம்பவ இடத்துக்கு வந்த ஈரோடு தாலுகா போலீஸாா், மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனா். இதையடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.

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