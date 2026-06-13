தாளவாடியில் ஜி ராம் ஜி திட்டத் தொழிலாளா்கள் மறியல்

தாளவாடியில் ஜி ராம் ஜி திட்டத்தில் வேலை வழங்கக் கோரி இக்களூரில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சாலை மறியலில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், தாளவாடி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட இக்களூா் ஊராட்சியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட ஜி ராம் ஜி திட்டத் தொழிலாளா்கள் உள்ளனா். இங்குள்ள ஜி ராம் ஜி திட்டத் தொழிலாளா்களுக்கு கடந்த 4 மாதங்களாக வேலை வழங்கபடவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
விவசாயக் கூலிகளாக உள்ள பெரும்பாலான பெண்கள், தற்போது வேலையின்றி பாதிக்கப்படுவதாக குற்றஞ்சாட்டினா். இதைத் தொடா்ந்து, வேலை வழங்காத இக்களூா் ஊராட்சி நிா்வாகத்தை கண்டித்து 100-க்கும் மேற்பட்டோா் தாளவாடி- சிக்கள்ளி சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால் தாளவாடியில் இருந்து தலமலை வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் சாலையில் அணிவகுத்து நின்றன.
தகவலறிந்து வந்த தாளவாடி காவல் ஆய்வாளா் அரவிந்தராஜன், வட்ட வளா்ச்சி அலுவலா் ரத்தினவேல் ஆகியோா் பொதுமக்களை சமாதானப்படுத்தினா். அப்பகுதி மக்களுக்கு தொடா்ந்து வேலை வழங்குவதாக அவா்கள் உறுதியளித்ததையடுத்து சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது.