சாலையோர கடைகளால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பதாகக் கூறி கனி மாா்க்கெட் ஜவுளி வியாபாரிகள் சாலை மறியல்
சாலையோர கடைகளால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பதாகக் கூறி ஈரோட்டில் கனி மாா்க்கெட் ஜவுளி வியாபாரிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட கனி மாா்க்கெட் ஜவுளி வியாபாரிகளிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்திய போலீஸாா்.
சாலையோர கடைகளால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பதாகக் கூறி ஈரோட்டில் கனி மாா்க்கெட் ஜவுளி வியாபாரிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி ஈரோடு பன்னீா்செல்வம் பூங்காவில் இருந்து மணிக்கூண்டு வரையிலான ஈரோடு கடை வீதியில் ஜவுளி வியாபாரம் விறுவிறுப்படைந்துள்ளது. இங்கு சாலையோரங்களில் 100-க்கும் மேற்பட்ட ஜவுளிக் கடைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் கடைவீதியில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி வணிக வளாகத்தில் (கனி மாா்க்கெட்) வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் வணிக வளாகத்துக்கு வராமல் சாலையோர கடைகளில் துணிகள் வாங்குவதால், தங்களது வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சாலையோர கடைகளை அகற்ற வேண்டுமென மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் புகாா் தெரிவித்திருந்தனா்.
இந்நிலையில், வணிக வளாகம் முன்பு சனிக்கிழமை காலை திரண்ட கனி மாா்க்கெட் ஜவுளி வியாபாரிகள், பன்னீா்செல்வம் பூங்காவில் இருந்து பேருந்து நிலையம் நோக்கி சென்ற அரசுப் பேருந்தை சிறைப்பிடித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவியது. மேலும், போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு நீண்ட தூரம் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன.
இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும் டவுன் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் இளங்கோ மற்றும் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று மறியலில் ஈடுபட்ட கனி மாா்க்கெட் வியாபாரிகளிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
கனி மாா்க்கெட் வியாபாரிகள் கூறும்போது, ‘சாலையோரம் துணி கடைகள் அமைத்திருப்பதால் எங்களது வியாபாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ஏற்கெனவே மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் புகாா் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. உடனடியாக சாலையோரம் இருக்கும் கடைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனா்.
போலீஸாா் கூறும்போது, ‘உடனடியாக சாலையோரம் உள்ள கடைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்’ என்றனா்.
இதைத்தொடா்ந்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனா். இந்த சாலை மறியால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
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