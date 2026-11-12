கூகலூா் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் பெண் கவுனசிலா் தா்னா
கோபி அருகே உள்ள கூகலூா் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் 15-ஆவது வாா்டில் சாக்கடை வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டி செயல் அலுவலரை கண்டித்து பெண் கவுன்சிலா் கணவருடன் வியாழக்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டாா்.
பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் கணவருடன் தா்னாவில் ஈடுபட்ட பெண் கவுன்சிலா் லீலாவதி.
கோபி அருகே உள்ள கூகலூா் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் 15-ஆவது வாா்டில் சாக்கடை வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டி செயல் அலுவலரை கண்டித்து பெண் கவுன்சிலா் கணவருடன் வியாழக்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டாா்.
கூகலூா் பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட 15-ஆவது வாா்டு கவுன்சிலராக லீலாவதி உள்ளாா். இவரது வாா்டில் 7-க்கும் மேற்பட்ட குறுக்கு வீதிகளில் உள்ள சேதமடைந்துள்ள கழிவுநீா் வடிகால்களால் மழைக் காலங்களில் மழைநீருடன் கழிவுநீா் கலந்து வீதிகளில் செல்வதால் குடியிருப்புவாசிகள் அவதியடைந்து வருவதால் சீரமைக்க வலியுறுத்தி பேரூராட்சி மன்ற கூட்டங்களில் கவுன்சிலா் லீலாவதி கடந்த ஓா் ஆண்டாக வலியுறுத்தி வந்துள்ளாா்.
ஆனால் பேரூராட்சி நிா்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கும் பேரூராட்சிகள் துறை உதவி இயக்குநருக்கும் மனு அளித்திருந்தாா். இம்மனு மீது உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டு ஆய்வறிக்கை சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என பேரூராட்சித் துறை அறிவுறுத்தியிருந்தது.
இந்நிலையில் கூகலூா் பேரூராட்சிக்கு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதை அறிந்த கவுன்சிலா் லீலாவதி தனது கணவருடன் வந்து தனது வாா்டில் வடிகால் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டி பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் சரவணனிடம் மனு அளிக்க முயன்றுள்ளாா். அப்போது செயல் அலுவலா் சரவணன் கவுன்சிலா் லீலாவதியை ஒருமையில் பேசியதாகவும் மிரட்டல் தோரணையில் பேசியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனைக் கண்டித்து கவுன்சிலா் லீலாவதி, கணவா் பாஸ்கருடன் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் தா்னாவில் ஈடுபட்டாா். இதையடுத்து, பேரூராட்சித் துறை உதவி இயக்குநா், செயல் அலுவலா் உள்ளிட்டோா் கவுன்சிலா் லீலாவதியிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
அப்போது, 15 வாா்டில் குறுக்கு வீதிகளில் ரூ.15 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சாக்கடை வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி தருவதாக உறுதி அளித்து கடிதம் வழங்கியதால் கவுன்சிலா் லீலாவதி சுமாா் 6 மணி நேர நடத்திய தா்னாவை கைவிட்டாா்.
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