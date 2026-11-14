நாளைய மின்தடை: அறச்சலூா், கஸ்தூரிபா கிராமம்!
காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக அறச்சலூா், கஸ்தூரிபா கிராம துணை மின் நிலையங்களில் இருந்து மின்சாரம் பெறும் பகுதிகளில் வரும் திங்கள்கிழமை (நவ.16) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் பகுதிகள்:
கஸ்தூரிபா கிராமம் துணை மின் நிலையம்: தொட்டி கிணத்துப்புதூா், தம்பிரான்வலசு, நல்லுத்தூப்பாளையம், எடக்காட்டுவலசு, காந்தி நகா், வாழைத்தோட்டவலசு, கொல்லன்வலசு, குமாரபாளையம், சகாயபுரம், காசிபாளையம், கந்தசாமிபாளையம், தண்டாம்பாளையம், சத்திரகாட்டுவலசு, பெரிச்சிபாளையம், எலவநத்தம், ஞானபுரம். பி.ஜி.வலசு, வெங்கமேடு, கருமாண்டம்பாளையம், ஜெயராமபுரம், வடபழனி, புதுவலசு, கூத்தம்பட்டி, நாச்சிவலசு, சில்லாங்காட்டுப்புதூா்.
அறச்சலூா்துணை மின் நிலையம்: ஊசிப்பாளையம், அறச்சலூா், தலவுமலை, சி.கே.பாளையம், வெலங்குட்டை, தச்சங்காட்டுவலசு, வடுகப்பட்டிபுதூா், கத்தக்கொடிகாடு, நடுப்பாளையம், பச்சாக்குட்டை, பத்தியம்பாளையம்புதூா்.
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