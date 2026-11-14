The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை வெற்றி: இந்திய அணிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல காரணமாக அமைந்த ஆட்ட நாயகன் மோஹித் உல்வா! ஆசிய கோப்பை: பரபரப்பான ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியா! உ.பி. மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்த ஹர்தீப் சிங் புரி! மேக்கேதாட்டு அணை கர்நாடகத்தின் உரிமை; யார் எதிர்த்தாலும் கவலை இல்லை! டி.கே. சிவகுமார்காசோலை மோசடி வழக்கு: நடிகா் விமலின் மனு தள்ளுபடி போக்சோ வீரமணி வீட்டில் சிறுமியின் சடலம்? போலீசார் தீவிர சோதனை! ஜம்மு-காஷ்மீர், லடாக்கில் அடுத்தடுத்து 4 நிலநடுக்கங்கள் பதிவு!

நாளைய மின்தடை: அறச்சலூா், கஸ்தூரிபா கிராமம்!

காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக அறச்சலூா், கஸ்தூரிபா கிராம துணை மின் நிலையங்களில் இருந்து மின்சாரம் பெறும் பகுதிகளில் வரும் திங்கள்கிழமை (நவ.16) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் பகுதிகள்:

கஸ்தூரிபா கிராமம் துணை மின் நிலையம்: தொட்டி கிணத்துப்புதூா், தம்பிரான்வலசு, நல்லுத்தூப்பாளையம், எடக்காட்டுவலசு, காந்தி நகா், வாழைத்தோட்டவலசு, கொல்லன்வலசு, குமாரபாளையம், சகாயபுரம், காசிபாளையம், கந்தசாமிபாளையம், தண்டாம்பாளையம், சத்திரகாட்டுவலசு, பெரிச்சிபாளையம், எலவநத்தம், ஞானபுரம். பி.ஜி.வலசு, வெங்கமேடு, கருமாண்டம்பாளையம், ஜெயராமபுரம், வடபழனி, புதுவலசு, கூத்தம்பட்டி, நாச்சிவலசு, சில்லாங்காட்டுப்புதூா்.

அறச்சலூா்துணை மின் நிலையம்: ஊசிப்பாளையம், அறச்சலூா், தலவுமலை, சி.கே.பாளையம், வெலங்குட்டை, தச்சங்காட்டுவலசு, வடுகப்பட்டிபுதூா், கத்தக்கொடிகாடு, நடுப்பாளையம், பச்சாக்குட்டை, பத்தியம்பாளையம்புதூா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.