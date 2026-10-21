சன்ன ரக அரிசி விற்பனையில் குறைபாடு இருந்தால் புகாா் அளிக்கலாம்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் அரசின் மானிய விலை சன்ன ரக அரிசி விற்பனை தொடா்பாக குறைபாடு மற்றும் புகாா் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அரிசி - பிரதிப் படம்
ஈரோடு மாவட்டத்தில் அரசின் மானிய விலை சன்ன ரக அரிசி விற்பனை தொடா்பாக குறைபாடு மற்றும் புகாா் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஈரோடு மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் ப.கந்தராஜா வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
தமிழகத்தில் உயா்ந்து வரும் அரிசி விலையைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அரசு கூட்டுறவு பண்டகசாலை கடைகள் மூலம் ஒரு கிலோ ரூ.30 என்ற மானிய விலையில் சன்ன ரக அரிசி விநியோகிக்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நுகா்வோருக்கும் அதிகபட்சமாக 5 கிலோ வரை சன்ன ரக அரிசியை வாங்கிக் கொள்ளலாம்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை நிலையங்கள் 10 இடங்களில் செயல்படுகிறது. அதன்படி, ஈரோடு மாவட்ட நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை (சிந்தாமணி) ஈரோடு பேருந்து நிலைய கிளை, பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி கிளை, பவானி புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில், கோபி பேருந்து நிலையம் அருகே, சத்தியமங்கலம் கிளை-பண்ணாரி சாலை, புன்செய் புளியம்பட்டி தொடக்க கூட்டுறவு பண்டக சாலை, பண்ணாரி அம்மன் சா்க்கரை ஆலை பணியாளா்கள் தொடக்க கூட்டுறவு பண்டக சாலை, அந்தியூா் தொடக்க கூட்டுறவு பண்டக சாலை (வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அருகே), கோபி தொடக்க கூட்டுறவு பண்டக சாலை, சத்தி சா்க்கரை தொடக்க கூட்டுறவு பண்டக சாலை ஆகிய 10 இடங்களில் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த அரிசி விற்பனை தொடா்பாக குறைபாடு மற்றும் புகாா்கள் ஏதுமிருப்பின் 7338720703 என்ற கைப்பேசி எண்ணில் தொடா்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம்.
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