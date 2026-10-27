ஈரோட்டில் சிஎன்ஜி தட்டுப்பாடு: வாடகை காா், ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் தவிப்பு
ஈரோட்டில் வாகன எரிவாயு (சிஎன்ஜி) தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதால் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தில் வாடகை காா்கள், ஆட்டோக்கள் அணிவகுத்து நின்றன.
பவானி சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் நிலையம் முன் செவ்வாய்க்கிழமை அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள்.
ஈரோட்டில் வாகன எரிவாயு (சிஎன்ஜி) தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதால் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தில் வாடகை காா்கள், ஆட்டோக்கள் அணிவகுத்து நின்றன.
ஈரோட்டில் கடந்த 4 மாதங்களாக சிஎன்ஜிக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் சிஎன்ஜி விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஈரோடு அசோகபுரம்-பவானி சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்துக்கு திங்கள்கிழமை சிஎன்ஜி விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இது குறித்த தகவல் பரவியதும் கால் டாக்ஸி, ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை காலை முதலே பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தில் குவிந்தனா். சுமாா் 2 மணி நேரம் காத்திருந்து காா்கள், ஆட்டோக்களில் எரிவாயுவை நிரப்பி சென்றனா்.
இது குறித்து கால் டாக்ஸி உரிமையாளா்கள் கூறியதாவது: சிஎன்ஜி தட்டுப்பாடு கடந்த 4 மாதங்களாக நிலவுகிறது. ஈரோட்டில் குமலன்குட்டை, ஆணைக்கல்பாளையம், வில்லரசம்பட்டி ஆகிய பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களுக்கு மட்டுமே சிஎன்ஜி வழக்கமாக விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. அங்கு பேருந்துகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது.
காா்களுக்கு அதிகபட்சமாக 9 கிலோ வரை எரிவாயு நிரப்பலாம். பேருந்துகளுக்கு 150 கிலோ வரை நிரப்பப்படுகிறது. இதனால், 15 காா்களுக்கான எரிவாயு பயன்பாடு ஒரே பேருந்துக்கு சென்றுவிடுகிறது. காா்களில் ஒருமுறை சிஎன்ஜி நிரப்பினால் 200 கி.மீ. வரை மட்டுமே செல்ல முடியும். எனவே, காா்களை மீண்டும் பெட்ரோலில் இயக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
கால் டாக்ஸி ஓட்டுநா்கள் பெரும்பாலும் வாடிக்கையாளா்களை நம்பியே உள்ளனா். ஆனால், சிஎன்ஜி நிரப்புவதற்காக காத்திருக்கும் 2 மணி நேரத்தில் எங்களுக்கு வாடகை இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதே நிலைதான் ஆட்டோ ஓட்டுநா்களுக்கும் உள்ளது. இதனால், கால் டாக்ஸி, ஆட்டோ ஓட்டுநா்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்காக சிஎன்ஜி-யை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அரசு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், அது தட்டுப்பாடின்றி கிடைப்பதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.
இது குறித்து பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய ஊழியா்கள் கூறியதாவது: பவானி சாலையில் உள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்துக்கு 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு தற்போதுதான் சிஎன்ஜி வந்துள்ளது. மொத்தம் 600 கிலோ சிஎன்ஜி பாரம் ஏற்றிய லாரி வந்தது. அதில் இருந்து வாகனங்களுக்கு நிரப்பப்படுகிறது. இந்த எரிவாயு தீா்ந்த பிறகு மீண்டும் லோடு வந்தால் மட்டுமே நிரப்ப முடியும் என்றனா்.
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