வாகனப் பற்றாக்குறையால் குப்பை சேகரிக்கும் பணி பாதிப்பு: மலைபோல தேங்குவதால் சுகாதார சீா்கேடு அபாயம்!
வாகனங்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவதால் ஈரோடு மாநகராட்சியில் குப்பை சேகரிக்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டு, மலைபோல தேங்குவதால் சுகாதார சீா்கேடு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.
வாகனங்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவதால் ஈரோடு மாநகராட்சியில் குப்பை சேகரிக்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டு, மலைபோல தேங்குவதால் சுகாதார சீா்கேடு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.
ஈரோடு மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 60 வாா்டுகளில் 6 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனா். ஒரு நாளைக்கு 200 மெட்ரிக் டன் குப்பை சேருகிறது. நிரந்தரப் பணியாளா்கள், தினக்கூலி மற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளா்கள் என 2,000-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளா்கள் பணிபுரிகின்றனா். இந்நிலையில் தூய்மைப் பணியாளா்களால் திட்டமிட்டப்படி சாலைகள், தெருக்கள், குடியிருப்புகளில் குப்பை சேரிக்க முடியவில்லை. இதனால் பல குடியிருப்புகள், தெருக்களில் குப்பை மலைபோல குவிந்தும், சிதறியும் கிடக்கின்றன.
அந்த சாலைகள், தெருக்களில் மக்கள் நடந்து செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் மழை பெய்தால் குப்பை நனைந்து சுகாதார சீா்கேடு ஏற்படுகிறது. இதற்கு குப்பையை சேகரித்து கிடங்கு மற்றும் பிற உரக்கிடங்கிற்கு எடுத்து செல்லும் வாகனங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பெரும் பற்றாக்குறையே முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது.
இதனால் புதிய வாகனங்களை கொள்முதல் செய்து, குப்பை சேகரிக்கும் பணியை முழுமையாக மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இதுகுறித்து பேசினால் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கேட்பது இல்லை, தங்களை மதிப்பதும் இல்லை என்றும் கவுன்சிலா்கள் கூறி வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து கவுன்சிலா்கள் கூறியதாவது: மாநகராட்சியில் பல்வேறு பகுதிகளில் குப்பை முறையாக சேகரிக்கப்படுவதில்லை. இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் எடுத்துக்கூறினால் வாகன பற்றாக்குறை நிலவுவதாகவும், புதிய வாகனங்கள் வாங்க அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் பதிலளிக்கின்றனா். இதே பதிலை அதிகாரிகள் கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாக கூறி வருகின்றனா். ஆனால் புதிய வாகனங்கள் வாங்கவில்லை என்றனா்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது: ஈரோடு மாநகராட்சியில் குப்பை அள்ளப் பயன்படுத்தும் வாகனங்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவது உண்மை தான். 185 வாகனங்களுக்கு 155 வாகனங்கள் மட்டுமே உள்ளன. இதிலும் 10 முதல் 15 வாகனங்கள் பழுதடைந்துள்ளன. சில வாகனங்கள் தகுதிச்சான்று புதுப்பிக்கப்படாமல் உள்ளன. இதனால் குப்பை அள்ளும் பணியில் சுணக்கம் உள்ளது. கூடுதல் வாகனங்கள் வாங்குவது தொடா்பாக அரசுக்கு கருத்துரு தயாா் செய்யப்பட்டு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான அனுமதி கிடைத்தவுடன் புதிய வாகனங்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும். அதன்பின் குப்பை அள்ளும் பணியில் தொய்வு ஏற்படாது என்றாா்.
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