கூடலூா் பகுதியில் பெய்துவரும் கனமழையால் முன்னெச்சரிக்கையாக பழங்குடி மக்கள் முகாமுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனா்

By DIN | Published on : 24th July 2021 02:52 AM