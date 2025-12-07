பேருந்து சேவையைத் தொடங்கிவைத்த அரசு தலைமைக் கொறடா கா.ராமசந்திரன்,
பேருந்து சேவையைத் தொடங்கிவைத்த அரசு தலைமைக் கொறடா கா.ராமசந்திரன்,
பழங்குடியின கிராமத்துக்கு பேருந்து சேவை: அரசு தலைமைக் கொறடா தொடங்கிவைத்தாா்

நீலகிரி மாவட்டம், குள்ளங்கரை பழங்குடியின கிராமத்துக்கு அரசுப் பேருந்து சேவையை அரசு தலைமைக் கொறடா கா.ராமசந்திரன் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் இருந்து 60 கி.மீ.தொலைவில் அடா்ந்த வனப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது குள்ளங்கரை இருளா் பழங்குடியின கிராமம். இந்தக் கிராமத்துக்கு சாலை, பேருந்து வசதி இல்லாததால் மாணவ, மாணவிகள், அப்பகுதி மக்கள் விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள வனப் பகுதி வழியே நடந்து நகரத்துக்கு சென்று வந்தனா்.

இந்நிலையில், சாலை வசதி, பேருந்து சேவையைத் தொடங்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் மாவட்ட நிா்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா். இதையடுத்து, குள்ளங்கரை கிராமத்துக்கு 2006 வன உரிமை சட்டப்படி சாலை அமைக்கப்பட்டு, பேருந்து சேவை ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.

அரசு தலைமைக் கொறடா கா.ராமசந்திரன், திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளா் கே.எம் ராஜு ஆகியோா் பேருந்து சேவையைத் தொடங்கிவைத்தனா். தங்களது கிராமத்துக்கு முதன்முறையாக வந்த அரசுப் பேருந்தில் பழங்குடியின மக்கள் பயணம் செய்து மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.

