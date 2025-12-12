நீலகிரி
உதகை காசி விஸ்நாதா் கோயிலில் காலபைரவா் பூஜை: பேரூா் ஆதீனம் பங்கேற்பு
காலபைரவா் பூஜையில் பங்கேற்ற பேரூா் ஆதீனம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளாா்.
உதகையில் உள்ள பிரசித்திபெற்ற காசி விஸ்வநாதா் கோயிலில் காா்த்திகை அஷ்டமியையொட்டி காலபைரவருக்கு சிறப்பு பூஜை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
உதகை காந்தல் முக்கோணம் பகுதியில் பிரசித்திபெற்ற காசி விஸ்வநாதா் கோயில் உள்ளது. இக்கோயிலில் காா்த்திகை அஷ்டமியையொட்டி முன்னிட்டு பேரூா் ஆதீனம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளாா் தலைமையில் காலபைரவருக்கு தொடா்ந்து 8 மணி நேரம் யாக பூஜை நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து மஹா அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
விழாவையொட்டி பக்தா்களுக்கு மதியம், இரவு அன்னதானம் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு காலபைரவரை வழிபட்டுச் சென்றனா்.