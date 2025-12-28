திமுக ஆட்சியில் போதைப் பொருள்களின் புழக்கம் அதிகரிப்பு: நயினாா் நாகேந்திரன்
திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் போதைப் பொருள்களின் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது என்று பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் கூறினாா்.
பாஜக சாா்பில் ‘தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்’ என்ற பிரசார நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக உதகை ஏடிசி சாலைப் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்டத் தலைவா் தா்மன் தலைமை வகித்தாா்.
பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், மத்திய செய்தி ஒலிபரப்புத் துறை இணை அமைச்சா் எல்.முருகன், பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவா் கே.அண்ணாமலை, மாநில பொதுச் செயலா் ஏ.பி.முருகானந்தம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
இதில், மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் பேசியதாவது: உதகை சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக உள்ளன. குன்னூரில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு அதிக அளவில் உள்ளது.
கடந்த சட்டப் பேரவைத் தோ்தலின்போது அளித்த 511 தோ்தல் வாக்குறுதிகளையும் திமுக முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை. முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் குடும்பத்துக்காகத்தான் ஆட்சி நடக்கிறது. திமுக ஆட்சியில் கள்ளச்சாராயம், கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களின் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. சொத்து வரி, மின் கட்டண உயா்வுக்கு தமிழக அரசு பதிலளிக்காமல் உள்ளது என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் பேசுகையில், திமுகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டனா். மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மீது ஸ்டிக்கா் ஒட்டி திமுக பெயா் வாங்கி வருகிறது. 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 125 நாள்கள் என அதிகரித்து பிரதமா் மோடி மாற்றியுள்ளாா் என்றாா்.
நிகழ்ச்சிக்குப் பின், செய்தியாளா்களிடம் நயினாா் நாகேந்திரன் கூறியதாவது: அதிமுக, பாஜக கூட்டணி குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தை உருவாக்கி ஆட்சி அமைக்கும்.
நாங்கள் யாரையும் மிரட்டி கூட்டணியில் சோ்க்கவில்லை. திமுக கூட்டணி பலமாக இருப்பதாக அவா்கள் மாய தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றனா்.
தவெக தலைவா் விஜய்யை தனிப்பட்ட முறையில் விமா்சிக்கின்றனா். அவரை மட்டுமல்ல, எந்த தனி நபரையும் தனிப்பட்ட முறையில் தரக்குறைவாக விமா்சிக்க கூடாது என்றாா்.
இதில், மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சி கழக இயக்குநா் சபிதா போஜன், மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் அன்பரசன், மாவட்ட பொதுச் செயலாளா்கள் பரமேஸ்வரன், ஈஸ்வரன், கே.ஜே. குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.