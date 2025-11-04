ஒடிஸாவில் இருந்து உதகைக்கு கஞ்சா கடத்தி வந்த இளைஞா் கைது
ஒடிஸாவில் இருந்து உதகைக்கு கஞ்சா கடத்தி வந்த இளைஞரை உதகை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். இவரிடம் இருந்து மூன்று கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாடு, கேரளம், கா்நாடகம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்கள் சந்திக்கும் எல்லைப் பகுதியில் நீலகிரி மாவட்டம் உள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் குட்கா, கஞ்சா புழக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.எஸ். நிஷா உத்தரவின் பேரில் போலீஸாா் சோதனைச் சாவடிகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், உதகை பேருந்து நிலையத்தில் வடமாநில இளைஞா் கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதன் பேரில் உதகை மேற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளா் துரைப்பாண்டி தலைமையிலான போலீஸாா் பேருந்து நிலையத்தில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் சுற்றித்திரிந்த இளைஞரைப் பிடித்து சோதனை செய்தபோது அவருடைய பையில் கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், அவா் ஒடிஸா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த முனா சாகு (35) என்பதும், ஒடிஸாவில் இருந்து ரயில் மற்றும் பேருந்து மூலம் கஞ்சா கடத்தி வந்து நீலகிரியில் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்து அவரிடமிருந்து மூன்று கிலோ கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.