உதகை அருகே காந்தல் பகுதியில் சட்ட உதவி மையத் திறப்பு விழா
உதகை அருகே உள்ள காந்தல் பகுதியில் சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு சாா்பில் சட்ட உதவி மையம் வெள்ளிக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழு சாா்பில் உதகை நகராட்சிக்குள்பட்ட காந்தல் பகுதியில் சட்ட உதவி மையத் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழு செயலாளரும், சாா்பு நீதிபதியுமான பாலமுருகன் தலைமை வகித்து திறந்துவைத்தாா்.
பின்னா் சாா்பு நீதிபதி பாலமுருகன் கூறும்போது, ஏழை, எளிய மக்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு தேவையற்ற அலைச்சல்களை தவிா்க்கும் வகையில், அதிக மக்கள் வசிக்கக் கூடிய இப்பகுதியில் சட்ட உதவி மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் தங்களுடைய சட்டம் மற்றும் சட்டம் சாராத கோரிக்கைகளை இங்கு தெரிவிக்கலாம். அந்த கோரிக்கை மனுக்களை சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழுவிடம் சட்ட தன்னாா்வலா்கள் சமா்ப்பிப்பாா்கள். மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பொதுமக்கள், மூத்த குடிமக்கள் இலவச சட்ட உதவி எண்ணான 15100-ஐ தொடா்பு கொண்டு சட்ட உதவிகள் பெற முடியும் என்றாா்.