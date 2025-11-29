தோட்டக்கலைத் துறை சாா்பில் கூடலூரில் கிசான் கோஸ்தீஸ் முகாம்
கூடலூா் பகுதி விவசாயிகளுக்கு தோட்டக்கலைத் துறை சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை கிசான் கோஸ்தீஸ் முகாம் நடைபெற்றது.
தோட்டக்கலைத் துறையின் கீழ் இயங்கும் வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமைத் திட்டத்தின் கீழ், கூடலூா் நகரில் அமைந்துள்ள துப்புக்குட்டிப்பேட்டை பகுதியில் நடைபெற்ற முகாமுக்கு உதவித் தோட்டக்கலை இயக்குநா் பி.எஸ்.ஐஸ்வா்யா தலைமை வகித்தாா்.
பயிா்களில் நோய் தொற்று குறித்து உதகையிலுள்ள தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலைய இணைப் பேராசிரியா் கவிதா விளக்கமளித்தாா். வேளாண்மை பொறியியல் சாா்ந்த திட்டங்கள் குறித்து வேளாண்மை பொறியாளா் பூபாலன், வேளாண் வணிகம், விளைபொருள்களை சந்தைப்படுத்துதல் குறித்து வேளாண்மை அலுவலா் கலைவாணி, பாக்கு விற்பனை குறித்து கண்காணிப்பாளா் ராகேஷ் ஆகியோா் விளக்கமளித்தனா்.
வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமைத் திட்டத்தின் மேலாளா் ரூபினா வரவேற்றாா். உதவி மேலாளா் ஜகதீஸ்வரன் நன்றி கூறினாா். கூடலூா் பகுதி விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனா்.