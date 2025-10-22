உதகையில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: அமைச்சா் ஆய்வு
உதகை: நீலகிரி மாவட்டம், உதகையில் அதிநவீன பாா்க்கிங் வசதியுடன் கூடிய புதிய நகராட்சி கடைகளின் கட்டுமானப் பணிகளை தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
உதகை நகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதியில் தினசரி மாா்க்கெட் கடைகள் கட்டுமானப் பணிகள் இரண்டு கட்டமாக நடைபெற்று வருகின்றன. முதல் கட்டமாக சுமாா் ரூ.17 கோடியே 33 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 239 கடைகளும், இரண்டாம் கட்டமாக ரூ.39 கோடியே 79 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 459 கடைகள் என மொத்தம் ரூ.57 கோடி மதிப்பீட்டில் 698 கடைகள் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இப்பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், நகராட்சி கடைகளின் கட்டுமானப் பணிகள் ஆறு மாதங்களில் படிப்படியாக முடிவுற்று, ஏற்கெனவே கடைகள் வைத்திருந்த வியாபாரிகளுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படும்.
வடகிழக்குப் பருவமழையொட்டி, நீலகிரி மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 42 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், நீலகிரி மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் அதனை சமாளிக்கும் வகையில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் தயாா் நிலையில் உள்ளனா். மழையின் தாக்கம் அதிகமாக இல்லாததால் எவ்வித பேரிடா் பாதிப்புகளும் இதுவரை ஏற்படவில்லை. எனவே பொது மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றாா்.
இந்த ஆய்வின்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் நாராயணன், உதகை நகராட்சி ஆணையா் கணேசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.